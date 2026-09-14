Опасно ходить за грибами: змеиные клубки находят в лесах Псковской области
Клубки змей находят любители тихой охоты в лесах Псковской области. Осенью гадюки образуют такие скопления, потому что так проще сохранять тепло. В замкнутом пространстве в окружении сородичей они могут успешно перезимовать. Максимальное количество змей в одном клубке может достигать нескольких десятков.
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Фото: Екатерина Арсентьева
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Фото: Екатерина Арсентьева
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Фото: Екатерина Арсентьева
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Фото: Екатерина Арсентьева
«Осенний Змейник. Сегодня нельзя ходить в лес!» – предостерегает автор фотографий Екатерина Арсентьева, нашедшая такие клубки в селе Ляды Псковской области.
Славянский праздник Осенний Змейник отмечают 14 сентября. В его основе народные поверья. В середине сентября, по старым представлениям, змеи (а также ящерицы и другие пресмыкающиеся) массово уходили под землю – в «змеевики» (норы), чтобы провести зиму в спячке. В этот день в лес ходить опасались: верили, что змеи могут утащить человека под землю.
Ранее сообщалось, что псковичи оставляют в лесах яблоки, которые не удалось переработать после сбора урожая. Это отличное лакомство для медведей, которые в поисках пропитания могут подходить ближе к излюбленным местам сборщиков ягод и грибов, а также к населённым пунктам.
В целом тихая охота в лесах Псковской области радует грибников обилием боровиков, подберёзовиков, маслят и лисичек. О дарах Гдовского, Псковского и Плюсского районов читайте в материале ПАИ.
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