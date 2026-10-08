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Общество

Дождь и до +15 градусов прогнозируют в Псковской области 9 октября

Облачная погода ожидается в Псковской области завтра, 9 октября. Утром пройдёт небольшой дождь, днём – умеренный. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 9–14 метров в секунду. Температура по области ночью составит +6...+11 градусов, а днём – +10...+15.

В Пскове ночью столбики термометров покажут +8...+10 градусов, а днём воздух прогреется до +12...+14. Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что много снега и постоянные оттепели прогнозируют предстоящей зимой.

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Дождь и до +15 градусов прогнозируют в Псковской области 9 октября

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