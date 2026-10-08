Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют с 13 по 16 октября

18:54, 08 октября 2026, ПАИ

Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют для движения с 13 по 16 октября, сообщили ПАИ в администрации города.

Со вторника по пятницу закрывается для движения участок от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого. При этом движение городских маршрутных автобусов будет разрешено.

Ограничения вводятся на время проведения аварийных работ в инженерных сетях теплоснабжения.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что перекрытие улицы Кузнецкой в Пскове продлили на месяц.