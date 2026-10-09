Пережившая три немецких осады стена обнаружилась при раскопках в Пскове

07:48, 09 октября 2026, ПАИ

В площадь раскопа на старом рынке в Пскове попал участок крепостной стены 1309 года, сообщили ПАИ в археологическом центре Псковской области.



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области









История строительства крепостных укреплений 1309 года известна из Псковских летописей. «В лето 6817 (1309 г.). Борис посадник съ плесковичи заложи стену плитяну от святого Петра и Павла къ Великой реке», сообщается в Псковской 1-й летописи. Псковская 3-я летопись в конце известия содержит точную дату события: «индикта в 7, месяца июня 7». Это самая древняя летописная информация о псковском крепостном строительстве: отсутствие в псковских летописях информации о предшествующих этапах фортификационной активности, скорее всего, связано с поздним началом псковского летописания (XIII век).

«Стена посадника Бориса» трижды отражала немецкие «прихожения». В январе 1323 года Великий Новгород и Тевтонский орден заключили союз против Пскова и Литовского княжества. Одним из пунктов соглашения стало обязательство сторон вести совместные военные действия против Пскова «покуда он не подчинится новгородцам». Уже 13 марта 1323 года ливонцы осадили Псков, но после трёх дней осады отступили, ничего не добившись.

11 мая 1323 года ливонцы вернулись уже во главе с ливонским вице-магистром Конрадом фон Кетигольдом, и осада продолжалась 18 дней. Немцы применяли камнемёты, передвижные навесы-винеи (укрытие для воинов, подбирающихся к стенам осаждённой крепости) и другие осадные «измышления».

Активную помощь псковичам оказали изборяне, которых привёл князь Евстафий. Изборяне успешно разгромили немецкий лагерь, стоявший на Завеличье. 29 мая к городу подошли литовцы князя Давыда Городенского, союзные Пскову. Немцы не выдержали совместного натиска псковичей и литовцев и отступили, как сообщает летопись, «с великим стыдом и срамом».

Во время обеих осад псковичи, не имевшие представления о соглашении Ордена и Великого Новгорода, посылали «многие гонцы... со многою печалию и тугою» к новгородцам с просьбами о помощи, но, разумеется, не получили её.

В 1367 году стена, построенная в 1309 году, в последний раз послужила препятствием для немецкого нападения. Немцы, «перебрадивъ за Великую реку, пришедше ко городу Пскову, и пожгоша окола города, и много пакости подеявше, отидоша; а им пакости не бе противу ничего же, зане не бяша тогда князя Олександра, ни посадника Леонтѣя, ни иных добрых людеи, вси бяху в розьѣздѣ».

Необходимость в строительстве следующей (четвёртой) оборонительной стены возникает достаточно быстро – площадь посада Пскова растёт стремительно, и в 1374 (1375) году начала возводиться новая линия укреплений.

Утрата оборонительной значимости стены 1309 года отражена в летописи под 1433 годом, где сообщается, что псковичи начали снос «стены посадника Бориса», разобрав башню-костёр у церкви Петра и Павла с Буя и использовав камни как строительный материал при строительстве церкви Бориса и Глеба, а затем продолжили разборку стены в направлении реки Великой.

«В наши дни от этой стены в наземной части почти ничего не осталось – и история о том, как эта стена была устроена и как она же исследовалась при раскопках прошлых лет – в следующем сообщении», – пообещали псковские археологи.

Ранее на этом же раскопе археологи обнаружили рыбацкие грузила, изразец с изображением двух противостоящих львов, носик зеленополивного водолея – керамического сосуда, типичного для XVII–XVIII веков, и «Троицкую» печать, а самой первой находкой стала «турецкая» курительная трубка.