Первой находкой на старом рынке Пскова оказалась «турецкая» курительная трубка

09:36, 27 августа 2026, ПАИ

Первой находкой из раскопа на старом рынке в Пскове стала «турецкая» курительная трубка, сообщили сотрудники Археологического центра Псковской области. Именно такие предположения выдвигали и комментаторы в ответ на предложение археологов отгадать по фотографии, что за предмет попал в их руки.

После открытия Америки табак постепенно распространился по Старому Свету, вместе с ним в обиход вошли самые разные курительные приспособления, однако дольше всех новому обычаю сопротивлялась именно Россия. Табак в России считался «чертовым ладаном», а курение – «дьявольским каждением». Первый запрет табака относится к царствованию Михаила Федоровича (1634 год). Почти все незаконные действия, связанные с табаком, карались смертной казнью.

Тем временем в Европе XVII века широкое распространение получили так называемые «голландские» белоглиняные трубки с длинным монолитным мундштуком, которые были изящны, но крайне хрупки.

В Османской империи, где курение также стремительно набирало популярность, местные мастера пошли другим путём и придумали составную конструкцию, разделив трубку на короткую глиняную чашку с втулкой и отдельный деревянный мундштук.

Такое решение оказалось гораздо более практичным, чем у европейских аналогов, а недостаток изящества компенсировался богатым орнаментом, покрывавшим чашку.

Первоначально в России использовались трубки голландского типа, но всё изменилось во второй половине XVIII – начале XIX века, когда в ходе многочисленных русско-турецких войн российские курильщики плотно познакомились с турецкими трубками и по достоинству оценили их надёжность в походных и бытовых условиях – они не ломались при случайном ударе и служили гораздо дольше.

Такие трубки быстро вошли в моду в России, причём сначала их привозили исключительно из Османской империи, но позднее, когда спрос стал поистине массовым, их начали изготавливать уже на территории Российской империи, и к началу XIX века трубки «турецкого типа» стали неотъемлемой частью бытовой культуры.

Напомним, археологи приступили к работам на месте бывшей вещевой ярмарки (Белорусский рынок) в центре Пскова 18 августа. Раскопки здесь проходят перед строительством фермерского рынка «Палкинские ряды». Это обязательное условие реализации инвестиционного проекта.

Общая площадь раскопок составит более 300 квадратных метров. «Площадь каждого из двух участков – 160 квадратных метров. Второй участок отложим, скорее всего, на весну, потому что он глубокий. Работы будут продолжены в следующем году. Пока у нас такая предварительная договорённость. Но, если всё пойдёт хорошо, осень и зима будут тёплыми, значит, будем работать непрерывно», – рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Археологические исследования на этой территории проводятся впервые. Проекту строительства фермерского рынка предшествовала длительная подготовка. Изначально застройщик предлагал монолитную плиту, но от неё отказались в пользу более щадящего варианта – ленточного фундамента с монолитной заливкой отдельных участков. Как пояснил министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, такое решение позволяет сохранить культурный слой исторического поселения.

На территории бывшего Белорусского рынка на улице Карла Маркса, 1а будет реализован инвестиционный проект по созданию фермерского рынка, инвестором выступает ООО «Палкинские ряды». Здание фермерского рынка на месте бывшей вещевой ярмарки (Белорусский рынок) в центре Пскова спроектируют в стилистике крытых рынков конца XIX – начала XX века. За пример взяты Сенной рынок в Санкт-Петербурге, Старый рынок в Хельсинки и Агенскалнский рынок в Риге.

Согласно проектной документации, здесь появится крытый павильон с продуктовыми рядами, зонами общепита, летней террасой и площадками для проведения мастер-классов, а также детская игровая зона и комплексное благоустройство прилегающей территории. Общая стоимость проекта оценивается в 245 миллионов рублей. Он должен быть готов к 2029 году.