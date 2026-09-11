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Культура

Троицкую печать нашли в Пскове при раскопках на улице Ленина

Вислая свинцовая печать, известная как «Троицкая», обнаружена на действующем раскопе на улице Ленина (территория старого рынка) в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Археологическом центре Псковской области.

  • Вислую «Троицкую печать» нашли в Пскове на раскопках на улице Ленина
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Вислую «Троицкую печать» нашли в Пскове на раскопках на улице Ленина
    Фото: Археологический центр Псковской области

Вислая свинцовая печать – не самая частая находка, однако в раскопах Пскова в отложениях XIV–XVI веков их находят регулярно. На лицевой стороне таких печатей помещалась надпись «Печать Троицкая» или «Печать Святая Троица», на оборотной стороне – изображение Богоматери «Знамение».

Такими печатями скреплялись официальные документы. Печать принадлежала определённому административному или юридическому субъекту. Однако вопрос о том, кто именно был полномочен «запечатывать грамоты» Троицкими печатями, до сих пор остаётся дискуссионным: исследователи не пришли к единому мнению. Возможно, печатями удостоверяли свои решения псковские посадники, владычные наместники, княжеский суд или «смесной» (совместный) суд посадника и князя, совет бояр или высший орган управления Псковской феодальной республики – вече.

Этой теме посвящены работы исследователей Василия Белецкого, Сергея Белецкого, Ирины Колосовой, Николая Лихачёва, Валентина Янина.

Раскопки на месте бывшей вещевой ярмарки (Белорусский рынок) в центре Пскова ведутся с середины августа 2026 года. Исследования проводятся перед строительством фермерского рынка «Палкинские ряды» и являются обязательным условием реализации инвестиционного проекта. Общая площадь раскопок составляет более 300 квадратных метров, работы организованы на двух участках. Это первое археологическое исследование на данной территории.

Ранее на этом же раскопе археологи обнаружили носик зеленополивного водолея – керамического сосуда, типичного для XVII–XVIII веков, а самой первой находкой стала «турецкая» курительная трубка.

По словам директора Археологического центра Псковской области Марины Кулаковой, именно на этом участке в историческом центре вероятность обнаружения берестяных грамот наиболее высока – последние из них были найдены на раскопках в этом районе. Также здесь в прошлом находили ювелирные и торговые изделия.

Согласно проектной документации, на месте бывшего рынка появится крытый павильон с продуктовыми рядами, зонами общепита, летней террасой и площадками для мастер-классов, а также детская игровая зона и комплексное благоустройство прилегающей территории. Общая стоимость проекта оценивается в 245 миллионов рублей, реализация заявлена до 2029 года.

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