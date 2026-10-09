Псковская юношеская сборная уступила в полуфинале «Локоволей» в Нижнем Новгороде

10:22, 09 октября 2026, ПАИ

Юношеская сборная Пскова 2010–2011 годов рождения проиграла в полуфинале отборочного этапа международного турнира «Локоволей» в Нижнем Новгороде команде хозяев в трёх сетах. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На групповом этапе псковичи провели четыре матча. Они выиграли со счётом 2:0 у команд Казани и Уфы, но уступили коллективам из Екатеринбурга и Архангельска – 1:2. В итоге псковская команда заняла второе место в турнирной таблице и получила путёвку в полуфинал.

За выход в финал соревнований псковичи должны были сыграть со сборной Костромы, за которую играют два псковских воспитанника – Кирилл Виговский и Сергей Пасицкий. Оба уже подписали профессиональные контракты с костромским «Волжанином». Однако организаторы, перечитав регламент турнира, изменили положение команд в турнирной таблице. В результате соперником псковичей в полуфинале стала команда Нижнего Новгорода.

Отметим, что в финальный этап «Локоволей» гарантированную прямую путёвку получит только победитель отбора. Псковская команда сыграет в матче за бронзу.