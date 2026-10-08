Юношеская сборная Пскова вышла в полуфинал отборочного этапа «Локоволей»

17:09, 08 октября 2026, ПАИ

Юношеская сборная Пскова 2010–2011 годов рождения вышла в полуфинал отборочного этапа международного турнира «Локоволей» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичи провели на групповом этапе четыре матча. Они выиграли со счётом 2:0 у команд Казани и Уфы, но уступили коллективам из Екатеринбурга и Архангельска – 1:2. В итоге они заняли первое место в турнирной таблице и получили путёвку в полуфинал.

За выход в финал соревнований псковская команда поспорит со сборной Костромы, за которую играют два псковских воспитанника Кирилл Виговский и Сергей Пасицкий. Оба уже подписали профессиональные контракты с костромским «Волжанином».

Отметим, что в финальный этап «Локоволей» гарантированную прямую путёвку получит только победитель отбора.