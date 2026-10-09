Сотрудники музея и администрации Дедовичского округа сделали прививки от гриппа на рабочем месте
Сотрудники Музея партизанской славы и администрации Дедовичского округа сделали прививки от гриппа на рабочем месте. Вакцинация прошла в рамках выездной кампании, которую организовал филиал «Дедовичский» Порховской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.
Процедуру провели молодой врач-терапевт Илья Кобелев и медицинская сестра Наталья Чернова.
В больнице отметили, что вакцинация помогает не только защитить человека от тяжёлого течения болезни и осложнений, но и замедляет распространение вируса в коллективе, создавая коллективный иммунитет.
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