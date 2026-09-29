Студенты и сотрудники Дедовичского многопрофильного техникума привились от гриппа
Студенты и сотрудники Дедовичского многопрофильного техникума прошли вакцинацию от гриппа. Об этом ПАИ сообщили в Порховской межрайонной больнице.
В рамках мероприятия привились 39 студентов и 36 сотрудников учреждения.
Вакцинацию проводила бригада медицинских работников в составе врача-терапевта Ильи Михайловича Кобелева, медицинской сестры Натальи Ивановны Черновой и старшей медицинской сестры Валентины Фёдоровны Форзун.
В больнице напомнили, что проведение вакцинации способствует формированию коллективного иммунитета и снижению риска распространения инфекционных заболеваний среди учащихся и работников техникума.
Ранее сообщалось, что прививку сделали глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева, глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова, депутаты Псковской гордумы.
Борис Елкин обратился к псковичам после избрания председателем Законодательного Собрания VIII созыва
Строительство Северного обхода Пскова и ремонт дорог обсудили на «Серебряном дожде». Главное
На фестивале в Печорах гости узнали о культуре сето, казачестве и армянских традициях
«Титан-Полимер» получил патент на новый композиционный материал для производства БОПЭТ-плёнки
Станислав Стармолотов сообщил, сколько дорог приведут в нормативное состояние в 2026 году