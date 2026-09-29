Студенты и сотрудники Дедовичского многопрофильного техникума привились от гриппа

18:47, 29 сентября 2026, ПАИ

Студенты и сотрудники Дедовичского многопрофильного техникума прошли вакцинацию от гриппа. Об этом ПАИ сообщили в Порховской межрайонной больнице.

В рамках мероприятия привились 39 студентов и 36 сотрудников учреждения.

Вакцинацию проводила бригада медицинских работников в составе врача-терапевта Ильи Михайловича Кобелева, медицинской сестры Натальи Ивановны Черновой и старшей медицинской сестры Валентины Фёдоровны Форзун.

В больнице напомнили, что проведение вакцинации способствует формированию коллективного иммунитета и снижению риска распространения инфекционных заболеваний среди учащихся и работников техникума.

Ранее сообщалось, что прививку сделали глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева, глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова, депутаты Псковской гордумы.