Врач назвал главные факторы обострения заболеваний ЖКТ осенью

19:27, 09 октября 2026, ПАИ

Осенью из-за психической нагрузки у людей могут обостряться заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом заявил NEWS.ru доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

К наиболее распространённым заболеваниям желудочно-кишечного тракта относятся гастрит, язвенная болезнь и панкреатит. Осеннее обострение ЖКТ может возникнуть из-за изменения рациона и психоэмоциональной нагрузки: начала учебного года, большого числа повседневных задач, стресса.

Специалист пояснил, что гастрит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, а панкреатит связан с воспалением поджелудочной железы и может иметь тяжёлые последствия.

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