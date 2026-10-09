Экс-доценту ПсковГУ изменили меру пресечения

12:56, 09 октября 2026, ПАИ

Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего доцента ПсковГУ Сергея Куклева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), продолжается в Псковском городском суде. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

По версии следствия, Сергей Куклев совместно с бывшим ректором ПсковГУ Натальей Ильиной похитил в особо крупном размере деньги университета на сумму более шести миллионов рублей. Продолжается допрос.

С учётом стадии уголовного судопроизводства, личности подсудимого и иных обстоятельств уголовного дела меру пресечения Куклеву изменили на запрет определённых действий на срок до 8 января включительно с установлением запретов: покидать место жительства в определённое время, изменять его без разрешения суда, общаться со свидетелями по уголовному делу.

Для продолжения допроса подсудимого судебное заседание отложили на 27 октября.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для экс-ректора ПсковГУ восемь лет тюрьмы и миллион рублей штрафа.