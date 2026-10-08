Прокурор запросил для экс-ректора ПсковГУ восемь лет тюрьмы и миллион рублей штрафа

19:56, 08 октября 2026, ПАИ

Псковский городской суд окончил судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, обвиняемой в совершении преступлений по части 4 статьи 159, пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Государственный обвинитель и защитник выступили в прениях.

По мнению государственного обвинителя, вина Натальи Ильиной в совершении инкриминируемых преступлений доказана в ходе судебного следствия. Соответственно, прокурор попросил суд назначить экс-ректору наказание в виде лишения свободы на восемь лет со штрафом в размере один миллион рублей, а также с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования на три года.

На судебном заседании объявили перерыв до 14 часов 30 минут 15 октября для выступления в прениях второго защитника и подсудимой.

Напомним, по версии следствия, с 2022 по 2025 год экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина незаконно истребовала и получила от своих подчинённых десять миллионов рублей, начисленных из бюджета университета. В результате преступных действий подчинённым сотрудникам причинён материальный ущерб и были нарушены их права на вознаграждение за труд, образовательному учреждению причинён материальный ущерб в особо крупном размере.