Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Прокурор запросил для экс-ректора ПсковГУ восемь лет тюрьмы и миллион рублей штрафа

Псковский городской суд окончил судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, обвиняемой в совершении преступлений по части 4 статьи 159, пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Псковский городской суд

Государственный обвинитель и защитник выступили в прениях.

По мнению государственного обвинителя, вина Натальи Ильиной в совершении инкриминируемых преступлений доказана в ходе судебного следствия. Соответственно, прокурор попросил суд назначить экс-ректору наказание в виде лишения свободы на восемь лет со штрафом в размере один миллион рублей, а также с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования на три года.

На судебном заседании объявили перерыв до 14 часов 30 минут 15 октября для выступления в прениях второго защитника и подсудимой.

Напомним, по версии следствия, с 2022 по 2025 год экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина незаконно истребовала и получила от своих подчинённых десять миллионов рублей, начисленных из бюджета университета. В результате преступных действий подчинённым сотрудникам причинён материальный ущерб и были нарушены их права на вознаграждение за труд, образовательному учреждению причинён материальный ущерб в особо крупном размере.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

08 октября 2026

90-летие отметила ветеран труда Александра Павлова из Островского района
08 октября 2026

Прокурор запросил для экс-ректора ПсковГУ восемь лет тюрьмы и миллион рублей штрафа
08 октября 2026

Проведение диспансеризации на предприятиях обсудили на совещании в Пскове
08 октября 2026

Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют с 13 по 16 октября
08 октября 2026

На завод «Титан-Полимер» доставили 38,5-метровый реактор для производства ПЭТ
08 октября 2026

Псковские газовики рассказали, как узнать номер лицевого счёта
08 октября 2026

Борис Елкин пожелал Псковскому музею-заповеднику дальнейшего развития
08 октября 2026

Студенткам ПсковГУ рассказали о медицинской и психологической поддержке во время беременности

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...