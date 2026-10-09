Концерт фестиваля «На Божественной страже Отечества» состоится в Пскове

18:09, 09 октября 2026, ПАИ

Концерт фестиваля «На Божественной страже Отечества: история и культурное наследие монастырей России» состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 4 ноября. Мероприятие пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, министерства культуры Псковской области и Псковской епархии.

«Один из древнейших городов России, Псков, искони стоял на страже веры и государства. Сотни лет его крепости отражали набеги неприятеля, а народ сохранял незыблемость православия. В День народного единства особенно важно вспомнить о значении этого великого города, о ратных и духовных подвигах псковитян», – отметили в канале Псково-Печерского монастыря в мессенджере МАХ.

Рассказ будет сопровождаться выступлением симфонического оркестра и лучших хоровых коллективов города. Специально созданный видеоряд позволит всем присутствующим погрузиться в древнюю историю Пскова.

Участниками концерта станут Архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, Большой детский хор Псковской епархии, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Автор сценария и ведущий – кандидат философских наук Сергей Кругликов.

Начало концерта в 19:00. Подробную информацию можно узнать на сайте Псковской областной филармонии.

Напомним, что осень на Псковской земле умеет дарить подарки. С 2 по 4 октября древние Печоры у стен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря стали настоящим центром притяжения тысяч гостей не только из Псковской области, но и из Санкт-Петербурга, Красноярска, Минска и других городов. Здесь впервые прошёл фестиваль монастырской кухни «Архондарик».