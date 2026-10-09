Ушёл и не вернулся: 78-летний пенсионер пропал в Псковской области

15:52, 09 октября 2026, ПАИ

78-летнего Дмитрия Таратуту разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Пенсионер проживает в СНТ «Черёха» в Псковском районе. 8 октября он вышел из дома и не вернулся.

Ростом мужчина 167 сантиметров, худощавого телосложения, он наголо обрит, у него зелёные глаза. Был одет в синий свитер, зелёную футболку, серые спортивные брюки, резиновые сапоги болотного цвета. С собой у пенсионера было белое ведро.

Также сообщается, что ему требуется медицинская помощь, у него возможна потеря памяти.

Ранее сообщалось, что в регионе продолжаются поиски 68-летнего Александра Бабакова, который пропал 5 октября в Невельском районе. Также в Псковской области разыскивают 78-летнюю Любовь Бырсан (Григорьеву), местонахождение которой неизвестно с 22 сентября.