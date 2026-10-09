Ушёл и не вернулся: 78-летний пенсионер пропал в Псковской области
78-летнего Дмитрия Таратуту разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Пенсионер проживает в СНТ «Черёха» в Псковском районе. 8 октября он вышел из дома и не вернулся.
Ростом мужчина 167 сантиметров, худощавого телосложения, он наголо обрит, у него зелёные глаза. Был одет в синий свитер, зелёную футболку, серые спортивные брюки, резиновые сапоги болотного цвета. С собой у пенсионера было белое ведро.
Также сообщается, что ему требуется медицинская помощь, у него возможна потеря памяти.
Ранее сообщалось, что в регионе продолжаются поиски 68-летнего Александра Бабакова, который пропал 5 октября в Невельском районе. Также в Псковской области разыскивают 78-летнюю Любовь Бырсан (Григорьеву), местонахождение которой неизвестно с 22 сентября.
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