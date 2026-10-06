Пропавшего в лесу пенсионера разыскивают в Невельском районе
Пропавшего 68-летнего Александра Бабакова разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Мужчина проживает в деревне Телешово Невельского района. 5 октября он ушёл в лес и не вернулся.
Пропавший ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, у него русые волосы, карие глаза. Был одет в чёрную куртку, чёрные спортивные брюки, коричневые сапоги и серую кепку.
Ранее сообщалось, что в Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля.