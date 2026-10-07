Пропавшую 78-летнюю женщину разыскивают в Псковской области

20:50, 07 октября 2026, ПАИ

78-летнюю Любовь Бырсан (Григорьеву) разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

С 22 сентября местонахождение женщины неизвестно. Она может находиться в городе Велиже Смоленской области или в Псковской области.

Пропавшая ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, у неё каштановые волосы и серо-карие глаза. Была одета в фиолетовую куртку и штаны салатового цвета, с собой у неё чёрная сумка.

Ранее сообщалось, что в Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля. Также в регионе продолжаются поиски 68-летнего Александра Бабакова, который пропал 5 октября в Невельском районе.