Видео задержания: в Псковской области осудили мужчину за преступление против ребёнка

19:11, 09 октября 2026, ПАИ

В Псковской области мужчина осуждён за преступление в отношении несовершеннолетней, совершённое более 14 лет назад. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по региону.

Собранные следственными органами СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевший в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствие и суд установили, что вечером 29 декабря 2011 года мужчина, находясь на территории кладбища в Опочке, применил насилие в отношении незнакомых ему женщины и её малолетней внучки, после чего, воспользовавшись беспомощным состоянием девочки, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

В результате совместной работы экспертов судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации, следователей и криминалистов региональных следственных органов, ГУУР МВД России и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Псковской области удалось установить совершившего преступление мужчину, причастность которого подтвердили в том числе проведённые судебные экспертизы. Так, проведённая молекулярно-генетическая экспертиза показала, что следы биологического происхождения, обнаруженные на месте преступления, совпадают с геномным профилем обвиняемого.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.