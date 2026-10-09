Показ моноспектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» проходит на сцене Псковского драмтеатра

19:42, 09 октября 2026, ПАИ

Показ спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» проходит сегодня, 9 октября, на Большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в рамках Всероссийского фестиваля моноспектаклей «Наедине со всеми». Зал в этот вечер полон, сообщает корреспондент ПАИ.

Режиссёр – Полина Гнездилова, исполнитель – один из ведущих артистов труппы Андрей Яковлев.

Главного героя спектакля – ленинградца Питунина – этот священный трепет раздражал с юных лет. До тех пор, пока со своей первой любовью, девушкой Лерой, он не стал играть в занятную теорию: можно ли было спасти Пушкина от верной гибели и как? Где началась та трагическая цепь случайностей, которая погубила звезду эпохи? Через много лет Питунин решает шаг за шагом воспроизвести день дуэли Пушкина и Дантеса, что приводит его к неожиданному финалу.

Всероссийский фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» впервые проходит в Псковском академическом театре драмы и приурочен к 120-летию театра. С сентября по декабрь 2026 года зрители увидят семь работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Буинска – музыкальные и драматические, камерные и предназначенные для большой сцены. Открыл программу 25 сентября спектакль-концерт Александры Урсуляк «Хорошие песни».