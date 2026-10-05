Новосибирский театр «Красный факел» покажет в Пскове моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»

13:24, 05 октября 2026, ПАИ

9 октября на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в рамках Всероссийского фестиваля моноспектаклей «Наедине со всеми» состоится показ спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» Новосибирского академического драматического театра «Красный факел». Режиссер – Полина Гнездилова, исполнитель – один из ведущих артистов труппы Андрей Яковлев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Главного героя спектакля – ленинградца Питунина – этот священный трепет раздражал с юных лет. До тех пор пока со своей первой любовью, девушкой Лерой, он не стал играть в занятную теорию: можно ли было спасти Пушкина от верной гибели – и как? Где началась та трагическая цепь случайностей, которая погубила звезду эпохи? Через много лет Питунин решает шаг за шагом воспроизвести день дуэли Пушкина и Дантеса, что приводит его к неожиданному финалу.

Премьера моноспектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» состоялась в 2024 году. За это время постановка успела стать лауреатом XXIX Международного театрального фестиваля «Белая вежа» (Брест, Беларусь) в номинации «Лучшая мужская роль» (Андрей Яковлев) и международного этапа XV Фестиваля моноспектаклей «Монокль» (Санкт-Петербург). Спектакль также вошел в программу XXIV Международного фестиваля «Арммоно» (Ереван, Армения). Трагикомедия о «маленьком человеке», ищущем смысл жизни на фоне большой культуры, пользуется любовью новосибирских зрителей и успешно покоряет публику других городов и стран.

Арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин: «Я с артистом Андреем Яковлевым лично не знаком, хотя видел некоторые его замечательные роли – например незабываемого Червакова в «Унтиловске» Леонова. Это было ещё тогда, когда Яковлев работал в театре-студии своего учителя Сергея Афанасьева. Теперь он ведущий артист труппы театра «Красный факел». А вот какой мне рассказывали про него анекдот. Андрей Яковлев когда-то увлекался творчеством Майкла Джексона. А в клипе Smooth Criminal Майкл Джексон, если помните, в какой-то момент наклонялся вперёд на 45 градусов. И вот Андрей Яковлев решил повторить подвиг Майкла Джексона, у него долго не получалось, но он упорно тренировался. И повторил. И использовал в спектакле «Ревизор» Сергея Афанасьева, где играл Сквозник-Дмухановского. Только потом, спустя какое-то время, узнал, что Джексону для трюка прикрепляли специальные тросы и сделали специальные ботинки. Ну а Яковлеву хватило только его актерских способностей, таланта и упрямства».

Показ спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» состоится 9 октября на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Начало в 19:00. Билеты – на сайте театра.

Всероссийский фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» впервые проходит в Псковском академическом театре драмы и приурочен к 120-летию театра. С сентября по декабрь 2026 года зрители увидят семь работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Буинска – музыкальные и драматические, камерные и предназначенные для большой сцены. Открыл программу 25 сентября спектакль-концерт Александры Урсуляк «Хорошие песни».