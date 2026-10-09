Станислав Стармолотов: Кадровых перестановок в руководящем составе администрации Пскова не планируется

20:18, 09 октября 2026, ПАИ

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов провёл первое совещание с заместителями. В ходе встречи обсудили направления работы администрации города, формат распределения обязанностей и специфику деятельности городских ведомств. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

Отдельное внимание уделили проблемам, которые требуют оперативного решения. Собравшиеся наметили ключевые задачи общей работы с учётом курса, заданного прежним главой города – Борисом Елкиным. Один из главных принципов – преемственность и упор на рост нынешних показателей.



Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере MAX



Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере MAX



Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере MAX



Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере MAX



Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере MAX



Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере MAX











«Кадровых перестановок в руководящем составе администрации города Пскова, а также среди руководителей подразделений не планируется. Так как приближается конец 2026 года, мы будем усиленно работать в том же направлении, что и раньше, не сбавляя темпов с целью завершить всё успешно и в срок», – резюмировал Станислав Стармолотов.