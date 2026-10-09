Врип главы Пскова Станислав Стармолотов опубликовал пост-приветствие в соцсетях

18:30, 09 октября 2026, ПАИ

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов опубликовал пост-приветствие в соцсетях. Аккаунты появились в мессенджере МАХ и в соцсети «ВКонтакте». Псковичей призывают подписаться, чтобы быть в курсе всех событий в жизни города.

«Я буду открыто показывать работу градоначальника, делиться новостями, рассказывать о текущих работах, сроках и результатах, а также о планах развития города. Для коренного псковича нет большей чести, чем работать на благо родного города. И я отдаю себе полный отчёт в том, какой серьёзной ответственности это требует перед нашими жителями», – отметил он.

Станислав Стармолотов подчеркнул, что сейчас работа идёт полным ходом: проходят встречи‑знакомства с депутатским корпусом, подразделениями, коллегами и партнёрами. Впереди задача наращивания темпов развития в сфере экономики, туризма, культуры, образования, дорожного и городского хозяйства и других важных направлений.

«Наш город с богатой историей, сильным характером и по-настоящему неравнодушными людьми. Важно работать так, чтобы каждый день жизнь в нём становилась чуточку лучше: чтобы улицы были ухоженными, дороги – надёжными, общественные пространства – удобными, а голос каждого жителя был услышан», – заметил временно исполняющий полномочия главы Пскова.

Особую роль в духовной жизни города играет православие – оно веками формировало нравственные ориентиры российского общества, вдохновляло на созидание, укрепляло семейные устои и чувство сопричастности к судьбе Отечества.

«Будем и впредь поддерживать проекты, направленные на сохранение православных святынь, просветительскую и воспитательную работу, укрепление связи между поколениями, – указал Станислав Стармолотов и добавил, что особое внимание будет уделяться сохранению уникального культурного кода Пскова: поддержке народных промыслов, развитию музейно‑выставочной деятельности, популяризации богатейшего исторического наследия.

«Для меня важно не просто знать статистику, а видеть реальную картину и понимать, что волнует людей. Буду рад любой обратной связи и вашим комментариям: они помогают точнее видеть приоритеты и понимать, на какие вопросы стоит обратить внимание в первую очередь. Впереди много работы на благо нашего славного города, и я верю, что вместе у нас всё получится!» – заключил он.