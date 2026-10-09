Житель Опочецкого района получил 3,5 года колонии за нападение с топором

22:09, 09 октября 2026, ПАИ

Опочецкий районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, в августе 2025 года в деревне Разувайка Опочецкого района между двумя ранее дружившими людьми произошёл конфликт. Опочанин несколько раз ударил мужчину обухом топора по голове и туловищу. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, которая расценивается как тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Подсудимый признал вину частично. Он утверждал, что причинил тяжкий вред при превышении пределов необходимой обороны, поскольку мужчина первым спровоцировал конфликт и угрожал ему расправой. Причиной конфликта стало то, что жена одного из мужчин ушла к другому.

Суд признал опочанина виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и назначил ему три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Кроме того, с осуждённого взыскали 500 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.