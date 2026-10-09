Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Опочецкого района получил 3,5 года колонии за нападение с топором

Опочецкий районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Как установил суд, в августе 2025 года в деревне Разувайка Опочецкого района между двумя ранее дружившими людьми произошёл конфликт. Опочанин несколько раз ударил мужчину обухом топора по голове и туловищу. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, которая расценивается как тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Подсудимый признал вину частично. Он утверждал, что причинил тяжкий вред при превышении пределов необходимой обороны, поскольку мужчина первым спровоцировал конфликт и угрожал ему расправой. Причиной конфликта стало то, что жена одного из мужчин ушла к другому.

Суд признал опочанина виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и назначил ему три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Кроме того, с осуждённого взыскали 500 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 октября 2026

Житель Опочецкого района получил 3,5 года колонии за нападение с топором
09 октября 2026

На повороте к деревне Язвы опрокинулась Skoda Octavia, есть пострадавший
09 октября 2026

Четыре автомобиля столкнулись на мосту в районе Черёхи в Пскове
09 октября 2026

Видео задержания: в Псковской области осудили мужчину за преступление против ребёнка
09 октября 2026

Дорожный мастер ответит в суде за сход вагонов на железной дороге в Новосокольниках
09 октября 2026

Ушёл и не вернулся: 78-летний пенсионер пропал в Псковской области
09 октября 2026

Экс-доценту ПсковГУ изменили меру пресечения
09 октября 2026

Более полутора миллионов рублей лишились жительницы Псковской области из-за мошенников

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...