Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с днём тезоименитства

23:18, 09 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) с днём тезоименитства.



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX

















Глава региона отметил, что 9 октября – важная дата в православном календаре: в этот день церковь празднует прославление святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, чей жизненный и духовный путь начался на Псковской земле.

«В этот праздничный и глубоко символичный день от всей души поздравляю нашего дорогого владыку Тихона с днём тезоименитства!» – написал Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Губернатор подчеркнул, что где бы ни проходило служение, деятельность митрополита Тихона всегда направлена на укрепление традиций православия, утверждение духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической и культурной памяти.

«Благодарю дорогого владыку Тихона за большой личный вклад в сохранение и возрождение православных святынь, реализацию совместных культурных, образовательных, туристических и инфраструктурных проектов», – отметил он.

По словам Михаила Ведерникова, Псковская земля и сегодня ощущает деятельное участие, помощь и молитвенную поддержку митрополита. Губернатор пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Русской православной церкви и Отечества.

Напомним, что с 14 мая 2018 года по 11 октября 2023 года Тихон занимал пост главы Псковской митрополии. 11 октября 2023 года назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии, с освобождением его от управления Псковской митрополией и от сопутствующих должностей в Псковской епархии и «выражением благодарности за понесённые труды».

Он также является почётным гражданином Псковской области – это звание ему присвоили в ноябре 2023 года.

Митрополит Тихон известен и как автор книги «Несвятые святые» и другие рассказы» (2011), сборника реальных историй из жизни Псково-Печерского монастыря.