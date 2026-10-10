Пятерых иностранцев фиктивно зарегистрировали жительницы Невельского и Опочецкого районов
Факты фиктивной регистрации иностранных граждан выявила полиция в Невельском и Опочецком районах, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в сентябре в одной из деревень Невельского района ранее не судимая местная 71-летняя жительница осуществила фиктивную регистрацию иностранца без фактического его пребывания по месту регистрации.
А в Опочецком районе ранее судимая 49-летняя женщина фиктивно зарегистрировала сразу четырёх иностранцев без фактического их пребывания по месту регистрации. В отношении нарушительницы миграционного законодательства избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Подразделения дознания территориальных органов МВД России возбудили уголовные дела по статьями 322.2 и 322.3 УК РФ. Расследование продолжается.
Пятерых иностранцев фиктивно зарегистрировали жительницы Невельского и Опочецкого районов