Пятерых иностранцев фиктивно зарегистрировали жительницы Невельского и Опочецкого районов

10:37, 10 октября 2026, ПАИ

Факты фиктивной регистрации иностранных граждан выявила полиция в Невельском и Опочецком районах, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в сентябре в одной из деревень Невельского района ранее не судимая местная 71-летняя жительница осуществила фиктивную регистрацию иностранца без фактического его пребывания по месту регистрации.

А в Опочецком районе ранее судимая 49-летняя женщина фиктивно зарегистрировала сразу четырёх иностранцев без фактического их пребывания по месту регистрации. В отношении нарушительницы миграционного законодательства избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подразделения дознания территориальных органов МВД России возбудили уголовные дела по статьями 322.2 и 322.3 УК РФ. Расследование продолжается.