Операция «Нелегал-2026» в Псковской области: выявлено 64 нарушения и возбуждено три уголовных дела

Более 60 нарушений миграционного законодательства выявили в Псковской области

19:33, 06 октября 2026, ПАИ

Федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2026» продолжает проходить в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции с другими заинтересованными ведомствами проверяют частный сектор, крупные строительные объекты, места массового пребывания иностранных граждан, а также автодороги, которые могут быть использованы для передвижения иностранцев. Для силовой поддержки в проведении мероприятий задействованы сотрудники спецподразделений регионального управления Росгвардии.

Основной целью операции является выявление нарушений порядка пребывания иностранных граждан в России и правил привлечения и использования иностранной рабочей силы.

За первые дни проведения операции на территории Псковской области выявили 64 нарушения административного законодательства в сфере миграции. В частности, обнаружили 12 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории страны (в их отношении приняты решения о выдворении), а также десять иностранцев, которые незаконно работали на территории Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области















Полицейские также возбудили три уголовных дела из-за фиктивной регистрации иностранных граждан на территории региона, ещё по семи фактам проводятся доследственные проверки.

Кроме того, выявлены два лица, объявленных в федеральный розыск, и пять иностранных граждан, изменивших свои установочные данные для незаконного въезда в страну.