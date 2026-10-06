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Общество

Более 60 нарушений миграционного законодательства выявили в Псковской области

Федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2026» продолжает проходить в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники подразделений по вопросам миграции с другими заинтересованными ведомствами проверяют частный сектор, крупные строительные объекты, места массового пребывания иностранных граждан, а также автодороги, которые могут быть использованы для передвижения иностранцев. Для силовой поддержки в проведении мероприятий задействованы сотрудники спецподразделений регионального управления Росгвардии.

Основной целью операции является выявление нарушений порядка пребывания иностранных граждан в России и правил привлечения и использования иностранной рабочей силы.

За первые дни проведения операции на территории Псковской области выявили 64 нарушения административного законодательства в сфере миграции. В частности, обнаружили 12 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории страны (в их отношении приняты решения о выдворении), а также десять иностранцев, которые незаконно работали на территории Псковской области.

  • Операция «Нелегал-2026» в Псковской области: выявлено 64 нарушения и возбуждено три уголовных дела
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Операция «Нелегал-2026» в Псковской области: выявлено 64 нарушения и возбуждено три уголовных дела
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Операция «Нелегал-2026» в Псковской области: выявлено 64 нарушения и возбуждено три уголовных дела
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Операция «Нелегал-2026» в Псковской области: выявлено 64 нарушения и возбуждено три уголовных дела
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Операция «Нелегал-2026» в Псковской области: выявлено 64 нарушения и возбуждено три уголовных дела
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Операция «Нелегал-2026» в Псковской области: выявлено 64 нарушения и возбуждено три уголовных дела
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Операция «Нелегал-2026» в Псковской области: выявлено 64 нарушения и возбуждено три уголовных дела
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Операция «Нелегал-2026» в Псковской области: выявлено 64 нарушения и возбуждено три уголовных дела
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские также возбудили три уголовных дела из-за фиктивной регистрации иностранных граждан на территории региона, ещё по семи фактам проводятся доследственные проверки.

Кроме того, выявлены два лица, объявленных в федеральный розыск, и пять иностранных граждан, изменивших свои установочные данные для незаконного въезда в страну.

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