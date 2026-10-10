Воздушные массы из Арктики принесут снег на Северо-Запад России

10:56, 10 октября 2026, ПАИ

Ненастная погода ожидается в эти выходные на Северо-Западе России из-за смещения атлантического циклона. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

На юг региона продолжит поступать согретый Гольфстримом воздух. Однако в северные широты придут арктические воздушные массы, поэтому здесь местами осадки могут переходить в снег.

Преобладающая дневная температура на севере региона составит +3...+8 градусов, в южной части синоптики прогнозируют до +9…+14 градусов.

Напомним, сегодня, 10 октября, в Псковской области ожидаются дожди и порывистый ветер. Региональный филиал компании «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности.