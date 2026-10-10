Воздушные массы из Арктики принесут снег на Северо-Запад России
Ненастная погода ожидается в эти выходные на Северо-Западе России из-за смещения атлантического циклона. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
На юг региона продолжит поступать согретый Гольфстримом воздух. Однако в северные широты придут арктические воздушные массы, поэтому здесь местами осадки могут переходить в снег.
Преобладающая дневная температура на севере региона составит +3...+8 градусов, в южной части синоптики прогнозируют до +9…+14 градусов.
Напомним, сегодня, 10 октября, в Псковской области ожидаются дожди и порывистый ветер. Региональный филиал компании «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности.
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