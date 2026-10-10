Ремонт сквера у Дома офицеров и реконструкцию дамбы обсудил Станислав Стармолотов с депутатом округа № 5

12:57, 10 октября 2026, ПАИ

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов провел рабочую встречу с депутатом Псковской городской Думы по округу №5 Анны Дмитриевой. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Особое внимание в рамках встречи уделили ремонту дворовых территорий и отдельных участков, переданных городу Министерством обороны РФ. Работы уже ведутся – их реализуют совместно с домовыми управляющими компаниями, Управлением городского хозяйства и Минобороны. Впереди ещё большой объём задач, отметил Станислав Стармолотов.

Отдельным пунктом стороны обсудили реконструкцию дамбы на участке от улицы Яна Райниса в сторону улицы Мирожской. Ежедневно этим маршрутом пользуются десятки горожан – в том числе дети и пожилые люди. «Сейчас территория недостаточно благоустроена: отсутствуют пешеходные дорожки, освещение и места для отдыха, а водоём нуждается в мелиорации. В настоящее время совместно прорабатывается вопрос о поиске источника финансирования», - отметил врип главы Пскова.

Также обозначили планы реконструкции сквера у Дома офицеров. В этом году он занял пятое место в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». В рамках первой очереди предусмотрены работы по обустройству клумб, дорожек, скамеек и системы освещения. Это особенно важно, поскольку по территории проходят маршруты школьников и прихожан храма Александра Невского, подчеркнул Станислав Стармолотов.

Встреча прошла продуктивно, работа продолжится в тесном взаимодействии всех ответственных сторон, заключил он.