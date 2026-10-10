Дожди пройдут в Псковской области 11 октября

16:21, 10 октября 2026, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 11 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днём также пройдёт небольшой дождь, на юго-востоке – умеренный, на севере области существенных осадков не ожидается.

Будет дуть южный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём прогнозируют от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет низким.

В Пскове ночью также ожидается небольшой дождь, днём – погода без существенных осадков. Температура ночью составит от +7 до +9 градусов, днём синоптики прогнозируют от +12 до +14 градусов.

Ранее сообщалось, что воздушные массы из Арктики принесут снег на Северо-Запад России.