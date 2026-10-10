Дожди пройдут в Псковской области 11 октября
Облачная погода ожидается в Псковской области 11 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днём также пройдёт небольшой дождь, на юго-востоке – умеренный, на севере области существенных осадков не ожидается.
Будет дуть южный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём прогнозируют от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет низким.
В Пскове ночью также ожидается небольшой дождь, днём – погода без существенных осадков. Температура ночью составит от +7 до +9 градусов, днём синоптики прогнозируют от +12 до +14 градусов.
Ранее сообщалось, что воздушные массы из Арктики принесут снег на Северо-Запад России.
Золотая осень задерживается: в нацпарке «Себежский» подвели сентябрьские итоги мониторинга погоды
Руководители образования из Псковской области освоили алгоритмы мотивирующего мониторинга