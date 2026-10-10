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Общество

Ремонт дворовых территорий обсудил Станислав Стармолотов с депутатами трёх округов

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов провёл серию встреч с депутатами Псковской городской Думы по округам № 9, 10 и 11 Юлией Пожидаевой, Любовью Николаевой и Константином Болотиным. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее из канала Станислава Стармолотова в мессенджере MAX

В округе № 9 уже завершили несколько крупных проектов ремонта дорог на улице Коммунальной. Обсудили планы благоустройства отдельных участков и рассмотрели площадки для строительства крытых спортивных мини-залов.

«Приятно, что жители активнее включаются в работу ТОС. Это важная поддержка для округа», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Округ № 10 охватывает спальный район. Его основные проблемы – это дворовые территории, дороги и межквартальные проезды. Все проблемные адреса врип главы Пскова взял под контроль. Окружной депутат отметила активность местных жителей в создании ТОС для организации дополнительных парковочных мест.

Округ № 11 нуждается в ремонте большого количества дворовых территорий, в особенности на улице Западной.

«Обратим дополнительное внимание на эти вопросы, в особенности на поступление средств для ремонта указанной улицы. Также обсудили работу образовательных организаций: важно понимать, как выстроен их повседневный процесс», – сказал Станислав Стармолотов.

Он подчеркнул, что встречи с депутатами – это возможность максимально быстро познакомиться с запросами, которые волнуют избирателей.

«В целом определились с перспективами совместной работы, благодарю депутатов за открытость и готовность к выстраиванию системы взаимодействия», – заключил врип главы Пскова.

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