Михаил Ведерников поблагодарил аграриев региона за труд

13:07, 11 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил тружеников села и работников агропромышленного комплекса с днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников отметил, что этот праздник в регионе отмечают более 30 тысяч человек: аграрии, фермеры, руководители и специалисты сельхозпредприятий, учёные, работники перерабатывающей индустрии. По словам Ведерникова, своим ежедневным трудом они обеспечивают благополучие региона и всей страны.

Губернатор подчеркнул, что благодаря профессионализму и самоотдаче аграриев Псковская область уверенно удерживает статус одного из лидеров России по темпам роста производства скота и птицы и демонстрирует стабильно высокие результаты в растениеводстве. Он поблагодарил их за труд, любовь и трепетное отношение к родной земле.

Ведерников заявил, что задача власти на федеральном и региональном уровнях – быть надёжным партнёром для аграриев. По его словам, поддержку успехов отрасли продолжат, чтобы каждое крестьянско-фермерское хозяйство и сельхозпредприятие имели все необходимые ресурсы для развития и реализации самых смелых планов.

«Выражаю признательность ветеранам отрасли. Ваш богатый опыт и высокий профессионализм служат примером для молодого поколения специалистов. Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях», – подчеркнул глава региона.

Напомним, во второе воскресенье октября в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день поздравляют работников полей и ферм, специалистов сельхозпредприятий, учёных-аграриев, сотрудников пищевой и перерабатывающей индустрии, а также всех, кто трудится на земле и поставляет населению продукты питания. С праздником аграриев также поздравил председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин.