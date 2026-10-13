Зима подождёт: антициклон не пускает прохладу вглубь Русской равнины
Атлантическая прохлада не сумеет пробиться далеко вглубь Русской равнины. Поток собьёт показания термометров только в западной части региона, сообщают синоптики метеоцентра «Фобос».
При этом антициклон не пропустит на восток поля фронтальной облачности, а южные ветры, наблюдающиеся на периферии этого очага, продолжат нести к берегам Волги хорошо прогревшийся воздух из субтропического пояса Азии.
В результате столбики термометров будут подниматься, словно в финале календарного лета, и природа станет обновлять рекорды тепла.
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