Зима подождёт: антициклон не пускает прохладу вглубь Русской равнины

11:16, 13 октября 2026, ПАИ

Атлантическая прохлада не сумеет пробиться далеко вглубь Русской равнины. Поток собьёт показания термометров только в западной части региона, сообщают синоптики метеоцентра «Фобос».

При этом антициклон не пропустит на восток поля фронтальной облачности, а южные ветры, наблюдающиеся на периферии этого очага, продолжат нести к берегам Волги хорошо прогревшийся воздух из субтропического пояса Азии.

В результате столбики термометров будут подниматься, словно в финале календарного лета, и природа станет обновлять рекорды тепла.