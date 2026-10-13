Если волки подходят к жилью: куда обращаться, объяснили великолучанам

20:10, 13 октября 2026, ПАИ

Жители Великих Лук и Великолукского района, в частности деревень Крупышево, Демьяница, Шадинино, Копылово и других, обеспокоены появлением волков близь населённых пунктов. Как поступать в случае обнаружения незваного гостя рядом с домом, редакция газеты «Великолукская правда. Новости» поинтересовалась у министра природных ресурсов и экологии Псковской области Виктора Мусатова.

По словам великолучан, волки настолько не боятся человека, что охотятся за собаками и даже скотом.

«При обнаружении факта появления и нападения волков на домашних животных в населённых пунктах гражданам следует обратиться по телефону министерства (8 8112) 29-98-40 (добавочный 135). В случае, когда волки не проявляют страха при появлении людей, необходимо прекратить попытки их отпугивания, проследовать в укрытие и позвонить по номеру 112», – рассказал министр.

Согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, численность волка на территории Псковской области составляет 208 особей. На территории Великолукского муниципального округа зафиксировано десять особей, добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Псковской области ликвидировали волка, нападавшего на собак.