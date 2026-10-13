Акция «Ветераны глубинки» прошла в Невельском округе

21:51, 13 октября 2026, ПАИ

В районном Доме культуры в Невеле состоялась акция «Ветераны глубинки», организованная областным Советом ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Об этом сообщил глава Невельского округа Олег Майоров на своей странице в мессенджере MAX.

Председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов подчеркнул значимость встречи: «Это не просто мероприятие, а важная традиция, которая напоминает всем нам о неразрывной связи поколений и о долге перед теми, кто строил наше настоящее».

В ходе акции он вручил ветеранам памятные подарки.

Олег Майоров поблагодарил Николая Груздова: «От лица всех жителей района я хочу выразить огромную благодарность Николаю Алексеевичу за внимание к Невельскому району, за его неравнодушие и за то, что он находит время и силы, чтобы лично уделить внимание ветеранам».

Ранее сообщалось, что впервые в истории вручён нагрудный знак «За заслуги перед Невельским муниципальным округом».