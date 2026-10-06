«За заслуги перед округом»: в Невеле впервые вручили новый нагрудный знак

18:03, 06 октября 2026, ПАИ

Торжественная церемония вручения наград Невельского округа состоялась в районном Доме культуры сегодня, 6 октября. Об этом сообщил глава муниципального образования Олег Майоров в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX



Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX



Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX



Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX



Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX



Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX



Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX



Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX















Впервые в истории на мероприятии вручили нагрудный знак «За заслуги перед Невельским муниципальным округом»: им наградили Владимира Пузыню.

«Эта награда является официальным признанием его авторитета и профессионализма», – подчеркнул Олег Майоров.

На Доску почёта внесли имена 12 невельчан. Это учителя, работники сельского хозяйства, культуры, здравоохранения, предприниматели – люди разных профессий, объединённые одной большой любовью к своей земле: Татьяна Владимирова, Галина Волкова, Нина Глушанова, Любовь Ефименко, Екатерина Ещенко, Ольга Кобзева, Иван Малахов, Татьяна Николаева, Андрей Окунович, Геннадий Синицкий, Нина Сотникова и Лариса Шерстабоева.

«От всего сердца поздравляю всех награждённых! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых профессиональных высот! Пусть ваша преданность делу служит примером для подрастающего поколения», – заключил глава округа.

Напомним, что 6 октября Невельский район отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.