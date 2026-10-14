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Общество

День работников заповедного дела отмечают в России

День работников заповедного дела отмечается в России с 1999 года. Решение о его учреждении приняли во время всероссийского семинара-совещания «Роль и место государственных природных заповедников в регионах России», пишет портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Работники заповедников – настоящие энтузиасты и неравнодушные люди. Благодаря их усилиям удаётся сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие животного и растительного мира на территории Российской Федерации.

Важнейшим направлением работы специалистов заповедного дела является экологическое просвещение. Оно позволяет привлечь к делу защиты природы как можно больше сторонников, воспитать экологическую культуру у подрастающего поколения и сформировать бережное отношение к окружающему миру.

По данным на 2025 год, в России расположено почти 13 тысяч особо охраняемых природных территорий различных уровней и категорий, среди которых федерального значения: 107 государственных природных заповедников, 70 национальных парков и 63 государственных природных заказника, десятки дендрологических парков и ботанических садов.

Напомним, что в конце сентября в Псковской области прошёл региональный слёт юннатов первых. Участники ознакомились с множеством интересных площадок, среди них были: передвижная выставка «Заповедные профессии – хранители», «Школа партизанского мастерства», «Лесной детектив», «Ботаническая мастерская» и многое другое.

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