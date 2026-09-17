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Общество

Региональный слёт «Юннатов Первых» проходит в псковском Доме молодёжи

Региональный слёт «Юннатов Первых» проходит в псковском Доме молодёжи сегодня, 17 сентября, передаёт корреспондент ПАИ. Это масштабное экологическое мероприятие для детей и подростков, которое организует «Движение первых».

Здесь и далее фото: ПАИ

В нём принимают участие учащиеся 7–11-х классов из разных муниципальных образований региона, а также их наставники. Юные экологи изучают окружающий мир и берегут природу. Тематические площадки будут работать с 11:00 до 16:00.

Открытие регионального слёта прошло в актовом зале Дома молодёжи. Участников познакомили с маршрутом тематических площадок. Среди них: передвижная выставка «Заповедные профессии – хранители», «Школа партизанского мастерства», «Лесной детектив», «Ботаническая мастерская» и многое другое.

  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ
  • Слёт юннатов
    Фото: ПАИ

Юных экологов приветствовала председатель совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак. «Юннат – это не только красивое слово, но и бережные руки и внимательные глаза. Вы действительно любите и сохраняете природу. Впереди вас ждёт много новых встреч, знаний и знакомство со специалистами нацпарка «Себежский». Пусть эти знания помогут в развитии юннатских пунктов. Желаю интересного дня, в добрый путь!» – сказала она.

Директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплекина также обратилась к ребятам с приветственным словом. «Что же такое нацпарк? Это особо охраняемая природная территория, и таких территорий в Псковской области несколько. Это и Полистовский заповедник в Бежаницком районе, и заказник «Ремдовский», – отметила она.

После чего состоялась презентация национального парка «Себежский» и ландшафтно-рекреационного парка «Донецкий кряж».

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Региональный слёт «Юннатов Первых» проходит в псковском Доме молодёжи

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