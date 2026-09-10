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Общество

360 млн рублей на проекты ТОС: Михаил Ведерников рассказал Владимиру Путину о поддержке местных инициатив

Число территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Псковской области выросло с двух в 2018 году до более чем тысячи сегодня. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников рассказал президенту России Владимиру Путину на встрече 10 сентября.

Фото: ТОС «Старый дворик»

«В 2018 году у нас было два территориальных общественных самоуправления, сегодня их больше тысячи», – сообщил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, его задача – добиться того, чтобы в регионе не осталось ни одного населённого пункта, который не входил бы в систему ТОС.

Сегодня более тысячи территориальных объединений вовлекают около 180 тысяч активных жителей. Они взаимодействуют с муниципальными и региональными властями, а также участвуют в конкурсах и подают заявки на получение грантов.

В этом году на поддержку проектов ТОС в Псковской области направили более 360 млн рублей – это рекордный объём финансирования. Регион рассчитывает обеспечить финансированием не менее 70 % грантовых заявок. «Каждая копейка, которую мы туда даём, это то, что людям нужно конкретно на этой территории», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор отметил результаты молодёжных и общественных организаций. Если несколько лет назад они привлекали около 30 млн рублей в год, то сейчас объём полученных грантов превышает 400 млн рублей. Ещё 62 млн рублей регион получил по линии Росмолодёжи.

По словам Михаила Ведерникова, такая поддержка позволяет активным командам реализовывать проекты как на региональном, так и на федеральном уровне.

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