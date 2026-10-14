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Замминистра образования Псковской области рассказал, что на самом деле влияет на благополучие ребёнка

Благополучие ребёнка является общей задачей родителей, школы и близких, однако именно на семью ложится создание эмоционального климата, условий для спокойного режима и снижения стресса, а также готовности ребёнка рассказывать взрослым об опасностях в интернете. Об этом заявил заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 14 октября.

Сергей Николаев. Фото: ПАИ

«Благополучие ребёнка – это задача всех, кто находится рядом с ним. Утром – это родители. Днём – это школа. Вечером – это тоже родители, сверстники, родственники, – сказал Николаев. – В федеральном законе об образовании говорится, что родители обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности. Но если сказать простым языком, то это создание эмоционального климата в семье, создание условий для спокойного режима ребёнка, для снижения какого-либо стресса».

По его словам, даже обычная контрольная работа может стать стрессом. «Для кого-то это обычное выполнение задания, а для кого-то это стресс. И отнестись к этому можно по-разному. Даже если ребёнок получает неудовлетворительную оценку – это тоже стресс. Можно по-разному успокоить ребёнка. Да, не справился, но можно исправить. Это обыденные истории», – отметил замминистра.

Он также обратил внимание на опасности, с которыми дети сталкиваются в интернете. «А ведь очень часто получается, что на детей в отсутствие родителей влияют в интернете. Сколько там опасностей! Ребёнок ведь об этом даже и не подозревает, – подчеркнул Николаев. – Задача школы и семьи, если с ним незнакомец вступает в переписку, идут какие-то предложения непонятного содержания, – настроить ребёнка на то, что об этом нужно сообщить взрослым. В первую очередь, наверное, маме и папе».

«Ребёнок не знает меры ответственности. Задача взрослых – его предупредить. А задача семьи – чтобы ребёнок не боялся рассказывать о том, что с ним происходит в интернете», – заключил Сергей Николаев.

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