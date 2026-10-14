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Общество

Спикер Заксобрания Псковской области Борис Елкин оценил успехи движения ТОС

Законодательное Собрание Псковской области продолжит работу в части поддержки движения ТОС, заявил спикер регионального парламента Борис Елкин в ходе заседания Совета территориальных общественных самоуправлений. Мероприятие состоялось в правительстве Псковской области сегодня, 14 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин. Фото: ПАИ

Председатель Заксобрания региона заметил, что за последние годы количество ТОС выросло в разы. Многие главы муниципальных образований проявляют высокую вовлечённость в этот процесс, и уже есть видимые результаты. «Увеличение количества ТОС – это подтверждение вашей активной работы. Многие из вас, можно сказать, стояли у истоков, а сейчас огромное количество объединений продуктивно выполняет свои задачи, думая на перспективу и объединяясь для получения лучшего результата», – обратился к главам округов Борис Елкин.

Спикер подчеркнул, что движение ТОС в Псковской области – это не просто собрание людей, а полноценная большая семья: «И хотелось бы, чтобы эта семья только разрасталась и укреплялась».

Эта работа продолжит реализовываться при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и Законодательного Собрания региона. «Все депутаты по округам заточены на эту работу. Конкуренция возрастает, и качество документации тоже должно расти. В этой части также будем оказывать всяческое содействие», – резюмировал Борис Елкин.

В ходе заседания Совета территориальных общественных самоуправлений под председательством главы региона Михаила Ведерникова организовали и презентацию лучших практик из нескольких муниципалитетов Псковской области.

Так, глава Усвятского округа Дмитрий Петров рассказал об инициативном проекте в деревне Церковище – на родине фольклорной певицы Ольги Сергеевой. Точкой притяжения стал Дом культуры – центр развития фольклора и сохранения аутентичной народной культуры. Благодаря упорству и целеустремлённости членов ТОС появился парк имени известной певицы, был благоустроен памятник, высажены туи. По словам Дмитрия Петрова, главное в этом проекте – инициатива местных жителей и конструктивный диалог с властями. Глава округа перечислил ещё несколько проектов, и каждый из них глава региона Михаил Ведерников высоко оценил, назвав хорошим примером комплексного подхода.

Глава региона Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

Член Совета территориальных общественных самоуправлений в Псковской области Марина Иванова представила презентацию о реализации проектов ТОС «Глубочица» Себежского округа: был благоустроен памятник герою-партизанке Марии Натунич, оборудовано освещение, высажены туи. Установлены памятные таблички с информацией о командирах 4-й и 5-й Калининских партизанских бригад. Всего ТОС «Глубочица» привлекло на территорию порядка семи миллионов рублей. «Без поддержки главы округа и главы области эти преобразования были бы невозможны», – заметила Марина Иванова. Глава региона Михаил Ведерников согласился с тем, что, действительно, была привлечена беспрецедентно большая сумма.

Фото: ПАИ

Председатель ТОС «Деревенька» Печорского округа Таисия Валова также поделилась итогами работы в рамках развития территории: «Бренд нашего Печорского округа – колыбель православия – останется на все времена. Сейчас к нам едут потоки туристов, вся Россия знает нашу часовню. По словам людей, которые здесь побывали, это место буквально тянет вернуться назад. И мы делаем всё для того, чтобы люди захотели не только побывать здесь вновь, но и остаться здесь жить». Часовня Никандра Псковского расположена у деревни Замогилье.

В заключение встречи губернатор Михаил Ведерников пожелал всем успешной реализации проектов, чтобы с новыми силами и идеями начать работать над инициативами в 2027 году.

Ранее сообщалось, что в этом году объём средств для поддержки инициатив ТОС в Псковской области составил более 400 миллионов рублей.

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