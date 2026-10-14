Во внутреннем дворике Дома молодёжи в Великих Луках смонтировали летнюю сцену

15:48, 14 октября 2026, ПАИ

У Дома молодёжи в Великих Луках смонтировали летнюю сцену. Преображение Дома молодёжи выходит на финишную прямую, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

На открытой площадке будут проходить городские мероприятия и творческие встречи. Двор станет одной из особенностей будущего пространства.

В ближайшее время строители переключатся на отделку и оформление внутренних пространств.

Ранее заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева сообщала, что открытие Дома молодежи запланировано на декабрь.

Напомним, что Дом молодежи создается в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети». Готовность объекта на сегодня составляет 90 %.