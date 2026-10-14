Во внутреннем дворике Дома молодёжи в Великих Луках смонтировали летнюю сцену
У Дома молодёжи в Великих Луках смонтировали летнюю сцену. Преображение Дома молодёжи выходит на финишную прямую, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: «Великолукская правда. Новости»
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Фото: «Великолукская правда. Новости»
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Фото: «Великолукская правда. Новости»
На открытой площадке будут проходить городские мероприятия и творческие встречи. Двор станет одной из особенностей будущего пространства.
В ближайшее время строители переключатся на отделку и оформление внутренних пространств.
Ранее заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева сообщала, что открытие Дома молодежи запланировано на декабрь.
Напомним, что Дом молодежи создается в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети». Готовность объекта на сегодня составляет 90 %.
Псковский театр драмы приглашён на фестиваль театральных искусств имени Достоевского