Дом молодёжи в Великих Луках готов на 90%

15:33, 06 октября 2026, ПАИ

Дом молодёжи в Великих Луках готов на 90%, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Во дворике уже появилась летняя сцена, в скором времени начнутся работы по внутреннему интерьеру. Открытие намечено на декабрь. Благоустройством территории возле будущего Дома молодёжи занимаются волонтёры. Проект реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

«Рассчитываем, что, как и в Пскове, в Великих Луках появится Школа креативных индустрий», – рассказала Ольга Тимофеева.

Затем новые дома молодёжи также появятся в Порхове и Невеле, а в помещении Псковского городского молодёжного центра будет сделан ремонт.