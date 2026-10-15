Главу Пскова будут избирать из кандидатур губернатора
В Пскове 15 октября состоялась внеочередная сессия Псковской городской Думы, где были внесены изменения в Устав городского округа, передаёт корреспондент ПАИ.
Согласно нововведениям, меняется модель избрания главы города: губернатор будет вносить в гордуму не менее двух кандидатур, депутаты – избирать главу тайным голосованием.
Губернатор сможет также отрешать главу от должности, выносить предупреждения и объявлять выговор, а также определять объём полномочий временно исполняющего обязанности.
Кроме того, председатель гордумы лишается права созыва внеочередной сессии – это станет исключительной компетенцией главы городского округа. К тому же исключаются голосования по отзыву главы и депутатов, а также конференция граждан для правотворческой инициативы.
Некоторые изменения коснутся организации ТОС. Его участниками смогут быть только граждане старше 18 лет (ранее – старше 16), создание ТОС в границах подъезда многоквартирного дома исключается.
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