Главу Пскова будут избирать из кандидатур губернатора

10:48, 15 октября 2026, ПАИ

В Пскове 15 октября состоялась внеочередная сессия Псковской городской Думы, где были внесены изменения в Устав городского округа, передаёт корреспондент ПАИ.

Согласно нововведениям, меняется модель избрания главы города: губернатор будет вносить в гордуму не менее двух кандидатур, депутаты – избирать главу тайным голосованием.

Губернатор сможет также отрешать главу от должности, выносить предупреждения и объявлять выговор, а также определять объём полномочий временно исполняющего обязанности.

Кроме того, председатель гордумы лишается права созыва внеочередной сессии – это станет исключительной компетенцией главы городского округа. К тому же исключаются голосования по отзыву главы и депутатов, а также конференция граждан для правотворческой инициативы.



Некоторые изменения коснутся организации ТОС. Его участниками смогут быть только граждане старше 18 лет (ранее – старше 16), создание ТОС в границах подъезда многоквартирного дома исключается.