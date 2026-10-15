Экс-ректор ПсковГУ выступит на суде с последним словом
Судебное разбирательство в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной подходит к завершению. На следующем судебном заседании суд заслушает последнее слово подсудимой, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.
На сегодняшнем судебном заседании в ходе рассмотрения уголовного дела в прениях выступил второй защитник, подсудимая отказалась от участия в прениях сторон, ранее выступивший защитник воспользовался правом реплики.
Следующее заседание состоится 26 октября в 11:00.
Напомним, по версии следствия, с 2022 по 2025 год экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина незаконно истребовала и получила от своих подчинённых десять миллионов рублей, начисленных из бюджета университета. В результате преступных действий подчинённым сотрудникам причинён материальный ущерб и были нарушены их права на вознаграждение за труд; образовательному учреждению причинён материальный ущерб в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что прокурор запросил для экс-ректора ПсковГУ восемь лет тюрьмы и миллион рублей штрафа.
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