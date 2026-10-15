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Общество

Псковскую молодёжь приглашают поучаствовать в Форуме лидеров уличной культуры

Продолжается приём заявок на Форум лидеров уличной культуры, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Изображение предоставлено организаторами

«Форум лидеров уличной культуры – специальное событие для тех, кто развивает уличную культуру и спорт, создаёт сообщества, запускает проекты и формирует будущее движения», – отметили организаторы.

11–14 ноября в мастерской управления «Сенеж» в одном месте соберутся лидеры уличной культуры, организаторы, эксперты, представители органов власти и образовательных организаций, участники и амбассадоры сообщества «Кардо».

Регистрация по ссылке продлится до 20 октября.

Ранее сообщалось, что делегация Псковской области приняла участие в программе «Проводники смыслов. Управленцы».

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