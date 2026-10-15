Псковскую молодёжь приглашают поучаствовать в Форуме лидеров уличной культуры
Продолжается приём заявок на Форум лидеров уличной культуры, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.
«Форум лидеров уличной культуры – специальное событие для тех, кто развивает уличную культуру и спорт, создаёт сообщества, запускает проекты и формирует будущее движения», – отметили организаторы.
11–14 ноября в мастерской управления «Сенеж» в одном месте соберутся лидеры уличной культуры, организаторы, эксперты, представители органов власти и образовательных организаций, участники и амбассадоры сообщества «Кардо».
Регистрация по ссылке продлится до 20 октября.
Ранее сообщалось, что делегация Псковской области приняла участие в программе «Проводники смыслов. Управленцы».
Регэтап Всероссийской научно-практической конференции «Коды Курчатова» прошёл в Пскове
Екатерина Мальцева: «Россия – страна возможностей» даёт шанс каждому, кто хочет развиваться
Два проекта из Псковской области вышли в финал нацпрограммы «Креативный код. Россия»