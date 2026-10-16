Почти девять километров преодолеют участники псковского краеведческого забега

09:48, 16 октября 2026, ПАИ

Жители и гости Пскова смогут принять участие в спортивно-краеведческом мероприятии «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!» в воскресенье, 18 октября. Организаторы подготовили маршрут протяжённостью почти девять километров, сообщили ПАИ в городском Молодёжном центре.

На протяжении всего пути участников будут сопровождать замыкающие, а на маршруте – встречать волонтёры. У Гремячей башни волонтёры могут предложить воду. Передвижение будет преимущественно по пешеходной зоне. Поскольку на пути встречаются сложные участки, организаторы рекомендуют заранее изучить подробную электронную карту маршрута.

Ознакомиться с картой можно по ссылке.

Также по маршруту будут частичные временные перекрытия движения автомобилей. Для удобства они отмечены на другой карте.

«Маршрут довольно серьёзный по протяжённости, поэтому очень важно трезво оценивать своё здоровье и не гнаться за призами, – отмечают организаторы. – Всё-таки это скорее краеведческое мероприятие. Например, можно выбрать категорию «Скороходы» и в своём темпе добраться до финиша, даже пешком. Или выбрать категорию «Философы» – просто прогуляться по маршруту и послушать аудиоэкскурсию».

Напомним, регистрация пройдёт с 11:30 до 11:55, но можно подойти раньше, чтобы избежать очереди. Старт – в 12:00.

Поскольку мероприятие приурочено к 445-летию героической обороны города Пскова от войск Стефана Батория, в день проведения, 18 октября, в 11:00 в храме Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома проведут литию в память о защитниках города.

Мероприятие реализуется на средства городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея» при поддержке Молодёжного центра Пскова и комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.