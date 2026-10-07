В Пскове пройдёт краеведческий забег к 445-летию обороны города от войск Стефана Батория

09:11, 07 октября 2026, ПАИ

18 октября стартует городское спортивно-краеведческое мероприятие «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!». Событие приурочено к 445-летию героической обороны Пскова от войск польского короля Стефана Батория. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Маршрут пройдёт вдоль крепостной стены Окольного города. Участники смогут выбрать одну из трёх категорий в зависимости от предпочитаемого темпа. «Метеоры» преодолевают дистанцию на скорость, при этом мужчины и женщины оцениваются отдельно. «Скороходы» двигаются быстрым шагом или бегом с остановками, допускается использование палок для скандинавской ходьбы. «Философы» проходят маршрут в прогулочном темпе под аудиоэкскурсию, для них главное – участие.

Старт у Покровской башни на Набережной реки Великой в 12:00. Регистрация в день мероприятия будет проходить с 11:30 до 11:55 включительно.

Организаторы обеспечивают участников номерными значками и питьевой водой. Победителям категорий «Метеоры» и «Скороходы» – памятные подарки.

Участие бесплатное, но нужна предварительная онлайн-регистрация, которая продлится до 17 октября включительно.