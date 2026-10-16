«На ножах» в Великих Луках: Константин Ивлев выбрал следующее заведение для перезапуска

13:48, 16 октября 2026, ПАИ

Вторым заведением в Великих Луках, которое преобразит шеф Константин Ивлев, станет столовая «Досыта». Об этом редакции газеты «Великолукская правда. Новости» стало известно из собственных источников.

Вчера, 15 октября, в Великих Луках прошли съёмки нового выпуска шоу Константина Ивлева «На ножах». Шеф побывал в кафе «Поцелуй в метро».

Напомним, шоу «На ножах» телеканала «Пятница!» – это проект, в котором Константин Ивлев помогает владельцам заведений перезапустить бизнес. Шеф разбирает ошибки в меню, сервисе и организации кухни, а затем полностью обновляет концепцию ресторана.

Финалом каждого выпуска становится повторное открытие обновлённого заведения – и нередко именно после съёмок оно обретает вторую жизнь.