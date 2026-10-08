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Общество

Известный шеф Константин Ивлев приедет на съёмки шоу в Великие Луки

Шеф-повар Константин Ивлев и съёмочная группа канала «Пятница!» приедут в Великие Луки 15 октября, сообщил великолукский кулинар, победитель проекта «Молодые ножи. Новая кровь» Владислав Павлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Цель визита – съёмки очередного выпуска шоу «На ножах», в котором ресторатор помогает заведениям выбраться из кризиса.

Первым заведением, которое посетит шеф Ивлев, станет «Поцелуй в метро».

По словам Влада Павлова, принять участие в съёмках сможет любой желающий старше 18 лет.

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