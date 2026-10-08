Известный шеф Константин Ивлев приедет на съёмки шоу в Великие Луки

09:43, 08 октября 2026, ПАИ

Шеф-повар Константин Ивлев и съёмочная группа канала «Пятница!» приедут в Великие Луки 15 октября, сообщил великолукский кулинар, победитель проекта «Молодые ножи. Новая кровь» Владислав Павлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Цель визита – съёмки очередного выпуска шоу «На ножах», в котором ресторатор помогает заведениям выбраться из кризиса.

Первым заведением, которое посетит шеф Ивлев, станет «Поцелуй в метро».

По словам Влада Павлова, принять участие в съёмках сможет любой желающий старше 18 лет.