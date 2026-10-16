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Общество

Учителей школы № 5 в Пскове наградили в честь 80-летия учреждения

Школа № 5 имени Героя России Марка Николаевича Евтюхина отметила 80-летие. Торжество прошло в кругу учеников, ветеранов педагогического труда и почётных гостей. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MAX.

  • Учителей школы №5 в Пскове наградили в честь 80-летия учреждения
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Учителей школы №5 в Пскове наградили в честь 80-летия учреждения
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Учителей школы №5 в Пскове наградили в честь 80-летия учреждения
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Учителей школы №5 в Пскове наградили в честь 80-летия учреждения
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Учителей школы №5 в Пскове наградили в честь 80-летия учреждения
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Учителей школы №5 в Пскове наградили в честь 80-летия учреждения
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Учителей школы №5 в Пскове наградили в честь 80-летия учреждения
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Учителей школы №5 в Пскове наградили в честь 80-летия учреждения
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Учителей школы №5 в Пскове наградили в честь 80-летия учреждения
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
  • Учителей школы №5 в Пскове наградили в честь 80-летия учреждения
    Фото: из канала врип главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX

В честь юбилея Станислав Стармолотов вручил директору школы сертификат на приобретение предметов интерьера и мебели для школьных рекреаций.

«Наши дети и педагоги достойны учиться и работать в современных, светлых и комфортных условиях. Уверен, что выделенные средства помогут создать в школе пространство, достойное памяти Героя России Марка Евтюхина и будущих достижений наших ребят», – сказал он.

Особой гордостью дня стали педагоги школы. За высокий профессионализм, преданность делу и многолетний труд лучшие учителя были отмечены федеральными и региональными наградами.

«Благодарю весь коллектив школы № 5 за сохранение традиций и ежедневный труд, в который вы вкладываете душу. 80 лет – серьёзная дата, но я убеждён, что главные победы и открытия школы ещё впереди. С юбилеем!» – добавил врип главы города.

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